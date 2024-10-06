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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 06 октября 2024
Динамо
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
55'
Х. Карраскаль
17'
А. Файзуллаев
89'
Т. Мусаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - ЦСКА
90'
Желтая карточка
Т. Мусаев
89'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мусаев
Пас отдал
С. Зделар
79'
Замена
К. Бистрович
️️️️
М. Кисляк
75'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Файзуллаев
75'
Замена
М. Гайич
️️️️
Д. Круговой
75'
Замена
М. Пьянич
️️️️
И. Обляков
Замена
Э. Маухуб
️️️️
Х. Карраскаль
74'
73'
Желтая карточка
М. Кисляк
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Э. Даса
64'
Желтая карточка
М. Нгамале
62'
ГОЛ! 1:1!
Х. Карраскаль
55'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Д. Скопинцев
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Файзуллаев
Пас отдал
И. Обляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-2-1-3-1
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
6
Фернандес
93
Лаксальт
2
Даса
10
Бителло
11
Гомес
15
Карраскаль
13
Нгамале
70
Тюкавин
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
14
Зделар
3
Круговой
11
Файзуллаев
10
Обляков
31
Кисляк
23
Гуарирапа
2
Даса
50
Кутицкий
50
Кутицкий
2
Даса
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
11
Гомес
74
Фомин
74
Фомин
11
Гомес
15
Карраскаль
49
Маухуб
49
Маухуб
15
Карраскаль
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
10
Обляков
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
8
Бистрович
8
Бистрович
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Мусаев
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Динамо - ЦСКА
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
557
416
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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