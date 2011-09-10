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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 10 сентября 2011
ЦСКА
10.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 4
Завершен
Динамо
36'
А. Воронин
39'
К. Кураньи
70'
Л. Фернандес
90+2'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Кураньи
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
Замена
Д. Шемберас
️️️️
Е. Алдонин
ГОЛ! 0:3!
Л. Фернандес
Пас отдал
А. Самедов
Замена
А. Цауня
️️️️
Секу
Замена
В. Рыков
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Дзагоев
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
К. Кураньи
ГОЛ! 0:2!
К. Кураньи
Пас отдал
И. Семшов
ГОЛ! 0:1!
А. Воронин
Пас отдал
В. Гранат
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
Е. Алдонин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
ЦСКА
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Динамо
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-1-3-2
1
Чепчугов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
20
Алдонин
18
Тошич
10
Мамаев
26
Секу
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-4-1-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Самедов
20
Семшов
4
Юсупов
33
Нехайчик
0
Воронин
22
Кураньи
26
Секу
19
Цауня
19
Цауня
26
Секу
20
Алдонин
5
Шемберас
5
Шемберас
20
Алдонин
18
Тошич
66
Дзагоев
66
Дзагоев
18
Тошич
4
Юсупов
44
Рыков
44
Рыков
4
Юсупов
20
Семшов
41
Сапета
41
Сапета
20
Семшов
19
Самедов
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Самедов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Антон Кобзев (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:05 (прямая)
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