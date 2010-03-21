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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 21 марта 2010
ЦСКА
21.03.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
Гильерме
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
В. Гранат
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
И. Семшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Шемберас
3
Хонда
20
Алдонин
66
Дзагоев
17
Красич
15
Нецид
4-4-1-1
30
Габулов
9
Комбаров
6
Фернандес
24
Епуряну
23
Комбаров
19
Самедов
20
Семшов
26
Уилкшир
88
Чеснаускис
0
Воронин
9
Кокорин
20
Алдонин
25
Рахимич
25
Рахимич
20
Алдонин
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
17
Красич
17
Гильерме
17
Гильерме
17
Красич
88
Чеснаускис
13
Гранат
13
Гранат
88
Чеснаускис
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
26
Секу
ПП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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