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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 20 сентября 2009
ЦСКА
20.09.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
54'
П. Мамаев
85'
М. Красич
86'
Гильерме
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
ГОЛ! 3:0!
Гильерме
Пас отдал
А. Дзагоев
ГОЛ! 2:0!
М. Красич
Пас отдал
Гильерме
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Н. Пилиев
Замена
А. Димидко
️️️️
М. Ковальчик
Замена
Гильерме
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Л. Агийяр
️️️️
А. Ропотан
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Березуцкий
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
18'
Желтая карточка
М. Ковальчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
25
Артур Нигматуллин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
17
Гильерме
ЦФ
Динамо
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
5
Шемберас
5
Пилиев
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
17
Красич
15
Нецид
4-4-2
1
Шунин
5
Ковальчик
66
Танасиевич
6
Фернандес
23
Комбаров
9
Комбаров
19
Ропотан
25
Хохлов
26
Уилкшир
90
Смолов
11
Кержаков
6
Березуцкий
42
Щенников
42
Щенников
6
Березуцкий
5
Пилиев
25
Рахимич
25
Рахимич
5
Пилиев
15
Нецид
17
Гильерме
17
Гильерме
15
Нецид
5
Ковальчик
2
Димидко
2
Димидко
5
Ковальчик
19
Ропотан
22
Агийяр
22
Агийяр
19
Ропотан
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
25
Артур Нигматуллин
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
28
Даниэл Карвальо
АП
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
Н. Фролов (Раменское)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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