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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 09 марта 2012
ЦСКА
09.03.2012, пятница, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 34 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
3'
С. Думбия
74'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
+1
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
Т. Нецид
️️️️
П. Мамаев
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 1:1!
И. Семшов
Пас отдал
Б. Джуджак
Замена
З. Тошич
️️️️
Секу
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
И. Семшов
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Самедов
Замена
Е. Алдонин
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Б. Джуджак
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чепчугов
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
19
Вернблум
10
Мамаев
3
Хонда
26
Секу
7
Муса
22
Думбия
4-4-1-1
21
Березовский
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Самедов
20
Семшов
4
Юсупов
10
Джуджак
0
Воронин
9
Кокорин
3
Хонда
20
Алдонин
20
Алдонин
3
Хонда
26
Секу
18
Тошич
18
Тошич
26
Секу
10
Мамаев
15
Нецид
15
Нецид
10
Мамаев
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
19
Самедов
22
Кураньи
22
Кураньи
19
Самедов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:15 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:50 (прямая), 12:20 (суббота, 10 марта)
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