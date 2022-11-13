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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 13 ноября 2022
Динамо
13.11.2022, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
40'
Д. Скопинцев
63'
М. Нгамале
65'
И. Обляков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - ЦСКА
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
М. Нгамале
90'
+4
89'
Замена
А. Гайч
️️️️
В. Мендес
83'
Замена
М. Гайич
️️️️
Е. Ушаков
Вторая желтая
Я. Гладышев
81'
Пенальти не реализован!
Д. Фомин
80'
79'
Вторая желтая
И. Обляков
Желтая карточка
Я. Гладышев
76'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
75'
73'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
72'
Желтая карточка
И. Обляков
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
71'
65'
ГОЛ! 2:1!
И. Обляков
ГОЛ! 2:0!
М. Нгамале
Пас отдал
Э. Даса
63'
Желтая карточка
Д. Фомин
51'
50'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
ГОЛ! 1:0!
Д. Скопинцев
Пас отдал
Д. Фомин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
13
Муми Нгамале
ЛФ
90
Федор Смолов
ЦФ
27
Вячеслав Грулев
РФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
27
Мойзес
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
41
Егор Ушаков
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-1-3
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Сазонов
2
Маричаль
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Захарян
13
Нгамале
90
Смолов
27
Грулев
2-2-2-3-1
35
Акинфеев
4
Роша
3
Фукс
27
Мойзес
14
Зделар
5
Мендес
41
Ушаков
10
Обляков
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
63
Чалов
13
Нгамале
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
13
Нгамале
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
41
Ушаков
22
Гайич
22
Гайич
41
Ушаков
5
Мендес
19
Гайч
19
Гайч
5
Мендес
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Динамо - ЦСКА
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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