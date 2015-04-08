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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 08 апреля 2015
ЦСКА
08.04.2015, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
15'
Г. Миланов
9'
А. Ионов
24'
Б. Джуджак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
86'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Ионов
Замена
К. Панченко
️️️️
К. Страндберг
81'
64'
Замена
А. Козлов
️️️️
Б. Ротенберг
Желтая карточка
П. Вернблум
55'
Замена
З. Тошич
️️️️
Г. Миланов
53'
24'
ГОЛ! 1:2!
Б. Джуджак
Пас отдал
А. Юсупов
ГОЛ! 1:1!
Г. Миланов
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ПП
10
Карлос Страндберг
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Балаж Джуджак
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
17
Миланов
26
Еременко
10
Натхо
10
Страндберг
7
Муса
4-3-2-1
1
Шунин
28
Ротенберг
4
Самба
15
Губочан
18
Жирков
21
Ванкер
10
Джуджак
4
Юсупов
11
Ионов
28
Вальбуэна
22
Кураньи
17
Миланов
18
Тошич
18
Тошич
17
Миланов
10
Страндберг
8
Панченко
8
Панченко
10
Страндберг
28
Ротенберг
34
Козлов
34
Козлов
28
Ротенберг
11
Ионов
9
Кокорин
9
Кокорин
11
Ионов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
8
Александр Каляшин
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Остались в запасе
8
Александр Каляшин
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Владислав Левин
ЦП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:10 (прямая)
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