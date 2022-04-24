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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 24 апреля 2022
ЦСКА
24.04.2022, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
67'
Ч. Эджуке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Динамо
Желтая карточка
М. Фернандес
90'
+4
90'
+4
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лесовой
90'
+3
Травма
Д. Лесовой
Желтая карточка
Ж. Гбамен
89'
87'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
79'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Лаксальт
70'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
70'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Макаров
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Х. Карраскаль
68'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Эджуке
Пас отдал
Х. Карраскаль
67'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Ю. Языджи
58'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Х. Медина
46'
38'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
42
Георгий Щенников
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
15
Бийол
78
Дивеев
42
Щенников
6
Фернандес
5
Гбамен
97
Языджи
10
Обляков
28
Медина
91
Заболотный
15
Карраскаль
4-1-1-3-1
1
Шунин
2
Варела
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
93
Лаксальт
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
23
Захарян
17
Шиманьски
90
Смолов
28
Медина
41
Ушаков
41
Ушаков
28
Медина
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
97
Языджи
21
Эджуке
21
Эджуке
97
Языджи
93
Лаксальт
27
Грулев
27
Грулев
93
Лаксальт
Лесовой
7
Скопинцев
7
Скопинцев
Лесовой
77
Макаров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Макаров
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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