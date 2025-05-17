18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 37 тура Ла Лиги, в котором хозяева примут мадридский «Реал». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но у каждой – свои цели на концовку сезона. «Севилья» борется за положительное завершение непростого сезона, а «Реал» до последнего сохраняет надежду на титул или, как минимум, второе место.

«Севилья»

Команда Кике Санчеса Флореса выдала нестабильную концовку сезона, но в целом показывает улучшение формы. В последних трeх турах «Севилья» обязательно забивает, при этом сумев взять победу над «Лас-Пальмасом» и сыграть в результативную ничью с «Леганесом». Главной угрозой для соперников остаeтся Доди Лукебакио – 11 голов в сезоне.

Однако оборона команды всe ещe уязвима: семь пропущенных за последние пять матчей и регулярные позиционные ошибки при стандартах. Особенно сложно «Севилье» играть против скоростных и креативных атак, а у «Реала» таких исполнителей в избытке. Несмотря на это, дома андалусийцы почти всегда создают моменты и забивают – серия из трeх домашних матчей с голами подряд подтверждает это.

«Реал»

Подопечные Карло Анчелотти провели напряжeнную серию игр с «Барселоной», «Сельтой» и «Мальоркой», в каждой из которых не только забивали, но и допускали ошибки в обороне. В последних пяти матчах «Реал» забил 11 голов, но и пропустил 10 – для претендента на чемпионство это тревожный сигнал.

Главная ударная сила команды – Килиан Мбаппе, у которого уже 40 голов в сезоне. Кроме того, атакующая линия поддерживается Винисиусом и Беллингемом, благодаря чему «Реал» забивает в 14 матчах подряд. Однако линия защиты часто нестабильна, особенно на фоне ротации и травм, что делает команду уязвимой против соперников, умеющих действовать на контратаках.

Факты о командах

«Севилья»

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Средняя результативность – 1.20 гола за игру

Лукебакио – 11 голов в 37 матчах

«Реал»

Забивает в 14 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

Средняя результативность – 2.20 гола за игру

Мбаппе – 40 голов в 54 матчах

Личные встречи 22% (9) 7% (3) 71% (29) 55 Забитых мячей 103 1.34 В среднем за матч 2.51 4:3 Крупнейшая победа 7:3 Самый результативный матч: 7:3 Самая крупная ничья: 3:3 Испания. Примера, 18 тур Реал 4 : 2 Севилья Испания. Примера, 26 тур Реал 1 : 0 Севилья Испания. Примера, 10 тур Севилья 1 : 1 Реал Испания. Примера, 37 тур Севилья 1 : 2 Реал Испания. Примера, 11 тур Реал 3 : 1 Севилья Испания. Примера, 32 тур Севилья 2 : 3 Реал Испания. Примера, 15 тур Реал 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 35 тур Реал 2 : 2 Севилья Испания. Примера, 12 тур Севилья 0 : 1 Реал Испания. Примера, 20 тур Реал 2 : 1 Севилья Испания. Примера, 5 тур Севилья 0 : 1 Реал Испания. Примера, 20 тур Реал 2 : 0 Севилья Испания. Примера, 6 тур Севилья 3 : 0 Реал Испания. Примера, 34 тур Севилья 3 : 2 Реал Испания. Примера, 15 тур Реал 5 : 0 Севилья Испания. Примера, 37 тур Реал 4 : 1 Севилья Испания. Примера, 18 тур Севилья 2 : 1 Реал Испания. Кубок, 1/8 финала Севилья 3 : 3 Реал Испания. Кубок, 1/8 финала Реал 3 : 0 Севилья Суперкубок УЕФА, Реал 3 : 2 Севилья Испания. Примера, 30 тур Реал 4 : 0 Севилья Испания. Примера, 11 тур Севилья 3 : 2 Реал Испания. Примера, 35 тур Севилья 2 : 3 Реал Испания. Примера, 16 тур Реал 2 : 1 Севилья Суперкубок УЕФА, Реал 2 : 0 Севилья Испания. Примера, 30 тур Севилья 2 : 1 Реал Испания. Примера, 11 тур Реал 7 : 3 Севилья Испания. Примера, 23 тур Реал 4 : 1 Севилья Испания. Примера, 4 тур Севилья 1 : 0 Реал Испания. Примера, 36 тур Реал 3 : 0 Севилья Испания. Примера, 17 тур Севилья 2 : 6 Реал Испания. Примера, 35 тур Севилья 2 : 6 Реал Испания. Кубок, 1/2 финала Реал 2 : 0 Севилья Испания. Кубок, 1/2 финала Севилья 0 : 1 Реал Испания. Примера, 16 тур Реал 1 : 0 Севилья Испания. Примера, 25 тур Реал 3 : 2 Севилья Испания. Примера, 6 тур Севилья 2 : 1 Реал Испания. Примера, 33 тур Севилья 2 : 4 Реал Испания. Примера, 14 тур Реал 3 : 4 Севилья Испания. Примера, 30 тур Реал 3 : 1 Севилья Испания. Примера, 11 тур Севилья 2 : 0 Реал

Прогноз на матч «Севилья» – «Реал»

С высокой вероятностью ожидается результативный матч. Обе команды склонны играть в атакующий футбол в концовке сезона, но имеют проблемы в обороне. «Реал» выглядит фаворитом встречи, однако «Севилья» способна отличиться на фоне нестабильности гостей в защите. Матч вполне может завершиться победой мадридцев с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки: