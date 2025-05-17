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Прогноз на точный счёт матча «Севилья» – «Реал»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:12
Севилья - Реал
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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5.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Реала»
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18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 37 тура Ла Лиги, в котором хозяева примут мадридский «Реал». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но у каждой – свои цели на концовку сезона. «Севилья» борется за положительное завершение непростого сезона, а «Реал» до последнего сохраняет надежду на титул или, как минимум, второе место.

«Севилья»

Команда Кике Санчеса Флореса выдала нестабильную концовку сезона, но в целом показывает улучшение формы. В последних трeх турах «Севилья» обязательно забивает, при этом сумев взять победу над «Лас-Пальмасом» и сыграть в результативную ничью с «Леганесом». Главной угрозой для соперников остаeтся Доди Лукебакио – 11 голов в сезоне.

Однако оборона команды всe ещe уязвима: семь пропущенных за последние пять матчей и регулярные позиционные ошибки при стандартах. Особенно сложно «Севилье» играть против скоростных и креативных атак, а у «Реала» таких исполнителей в избытке. Несмотря на это, дома андалусийцы почти всегда создают моменты и забивают – серия из трeх домашних матчей с голами подряд подтверждает это.

«Реал»

Подопечные Карло Анчелотти провели напряжeнную серию игр с «Барселоной», «Сельтой» и «Мальоркой», в каждой из которых не только забивали, но и допускали ошибки в обороне. В последних пяти матчах «Реал» забил 11 голов, но и пропустил 10 – для претендента на чемпионство это тревожный сигнал.

Главная ударная сила команды – Килиан Мбаппе, у которого уже 40 голов в сезоне. Кроме того, атакующая линия поддерживается Винисиусом и Беллингемом, благодаря чему «Реал» забивает в 14 матчах подряд. Однако линия защиты часто нестабильна, особенно на фоне ротации и травм, что делает команду уязвимой против соперников, умеющих действовать на контратаках.

Факты о командах

«Севилья»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.20 гола за игру
  • Лукебакио – 11 голов в 37 матчах

«Реал»

  • Забивает в 14 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Средняя результативность – 2.20 гола за игру
  • Мбаппе – 40 голов в 54 матчах

Личные встречи
22% (9)
7% (3)
71% (29)
55
Забитых мячей
103
1.34
В среднем за матч
2.51
4:3
Крупнейшая победа
7:3
Самый результативный матч:  7:3
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 18 тур
Реал
4 : 2
22.12.2024
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1 : 0
25.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
1 : 1
21.10.2023
Реал
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
1 : 2
27.05.2023
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3 : 1
22.10.2022
Севилья
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2 : 3
17.04.2022
Реал
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2 : 1
28.11.2021
Севилья
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2 : 2
09.05.2021
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
05.12.2020
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
2 : 1
18.01.2020
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
0 : 1
22.09.2019
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
2 : 0
19.01.2019
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 0
26.09.2018
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 2
09.05.2018
Реал
Испания. Примера, 15 тур
Реал
5 : 0
09.12.2017
Севилья
Испания. Примера, 37 тур
Реал
4 : 1
14.05.2017
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
2 : 1
15.01.2017
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
3 : 3
12.01.2017
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
3 : 0
04.01.2017
Севилья
Суперкубок УЕФА,
Реал
3 : 2
09.08.2016
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Реал
4 : 0
20.03.2016
Севилья
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
3 : 2
08.11.2015
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 3
02.05.2015
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 1
04.02.2015
Севилья
Суперкубок УЕФА,
Реал
2 : 0
12.08.2014
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 1
27.03.2014
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Реал
7 : 3
31.10.2013
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Реал
4 : 1
10.02.2013
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 0
15.09.2012
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
3 : 0
29.04.2012
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2 : 6
18.12.2011
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 6
07.05.2011
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
2 : 0
02.02.2011
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
0 : 1
26.01.2011
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
19.12.2010
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 2
06.03.2010
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
2 : 1
04.10.2009
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2 : 4
26.04.2009
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3 : 4
07.12.2008
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Реал
3 : 1
30.03.2008
Севилья
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
2 : 0
03.11.2007
Реал
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Прогноз на матч «Севилья» – «Реал»

С высокой вероятностью ожидается результативный матч. Обе команды склонны играть в атакующий футбол в концовке сезона, но имеют проблемы в обороне. «Реал» выглядит фаворитом встречи, однако «Севилья» способна отличиться на фоне нестабильности гостей в защите. Матч вполне может завершиться победой мадридцев с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Реала» – коэффициент 5.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 – коэффициент 1.75

5.70
Точный счёт 1:2 в пользу «Реала»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Реал Севилья
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6.50
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