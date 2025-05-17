18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 37 тура Ла Лиги, в котором хозяева примут мадридский «Реал». Обе команды находятся в разных частях таблицы, но у каждой – свои цели на концовку сезона. «Севилья» борется за положительное завершение непростого сезона, а «Реал» до последнего сохраняет надежду на титул или, как минимум, второе место.
«Севилья»
Команда Кике Санчеса Флореса выдала нестабильную концовку сезона, но в целом показывает улучшение формы. В последних трeх турах «Севилья» обязательно забивает, при этом сумев взять победу над «Лас-Пальмасом» и сыграть в результативную ничью с «Леганесом». Главной угрозой для соперников остаeтся Доди Лукебакио – 11 голов в сезоне.
Однако оборона команды всe ещe уязвима: семь пропущенных за последние пять матчей и регулярные позиционные ошибки при стандартах. Особенно сложно «Севилье» играть против скоростных и креативных атак, а у «Реала» таких исполнителей в избытке. Несмотря на это, дома андалусийцы почти всегда создают моменты и забивают – серия из трeх домашних матчей с голами подряд подтверждает это.
«Реал»
Подопечные Карло Анчелотти провели напряжeнную серию игр с «Барселоной», «Сельтой» и «Мальоркой», в каждой из которых не только забивали, но и допускали ошибки в обороне. В последних пяти матчах «Реал» забил 11 голов, но и пропустил 10 – для претендента на чемпионство это тревожный сигнал.
Главная ударная сила команды – Килиан Мбаппе, у которого уже 40 голов в сезоне. Кроме того, атакующая линия поддерживается Винисиусом и Беллингемом, благодаря чему «Реал» забивает в 14 матчах подряд. Однако линия защиты часто нестабильна, особенно на фоне ротации и травм, что делает команду уязвимой против соперников, умеющих действовать на контратаках.
Факты о командах
«Севилья»
- Забивает в 3 последних матчах
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
- Средняя результативность – 1.20 гола за игру
- Лукебакио – 11 голов в 37 матчах
«Реал»
- Забивает в 14 матчах подряд
- Пропускает в 3 последних матчах
- Средняя результативность – 2.20 гола за игру
- Мбаппе – 40 голов в 54 матчах
Прогноз на матч «Севилья» – «Реал»
С высокой вероятностью ожидается результативный матч. Обе команды склонны играть в атакующий футбол в концовке сезона, но имеют проблемы в обороне. «Реал» выглядит фаворитом встречи, однако «Севилья» способна отличиться на фоне нестабильности гостей в защите. Матч вполне может завершиться победой мадридцев с минимальным перевесом.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Реала».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Реала» – коэффициент 5.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 – коэффициент 1.75