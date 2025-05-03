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«Факел» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2025 с коэффициентом 1.94

03 мая 2025 12:06
Ахмат - ЦСКА
04 мая 2025, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
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1.94
обе забьют, коэффициент – 1.94
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4 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Ахмат» примет в Грозном гостей из столицы – московский ЦСКА.

«Ахмат»

Грозненцы переживают непростой период и снова поставили под большой вопрос свое выживание в РПЛ. «Ахмат» опустился на 14-ю строчку в таблице, но может покинуть зону «стыков» в ближайшее время – отставание от безопасных позиций составляет всего лишь один зачетный балл.

Последние три игры:

  • Пари НН – Ахмат 1:0
  • Краснодар – Ахмат 3:1
  • Локомотив – Ахмат 2:1

ЦСКА

После успешного дерби со «Спартаком» ЦСКА потерпел свое первое поражение в весенней части сезона, уступив «Зениту» в первом поединке финала «пути РПЛ» в Кубке России.

В РПЛ «армейцы» идут третьими. Команда Марко Николича отстает от лидирующего «Краснодара» на 7 очков и, по сути, не претендует на чемпионский титул (только математические шансы).

Последние три игры:

  • Зенит – ЦСКА 2:0
  • Спартак – ЦСКА 1:2
  • ЦСКА – Крылья Советов 1:1

Личные встречи
15% (6)
15% (6)
71% (29)
27
Забитых мячей
77
0.66
В среднем за матч
1.88
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
1 : 1
04.05.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
ЦСКА
1 : 0
22.10.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 0
28.09.2024
Ахмат
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
0 : 2
27.08.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 2
13.07.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1 : 2
20.04.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
2 : 3
30.07.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1 : 3
29.04.2023
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
1 : 1
11.02.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4 : 2
21.08.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
2 : 0
01.05.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
2 : 0
21.08.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2 : 0
06.03.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0 : 3
30.08.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
0 : 4
04.07.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3 : 0
25.08.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
1 : 0
18.05.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 2
23.11.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
0 : 3
11.03.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 1
27.08.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
0 : 1
19.03.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
3 : 0
10.09.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
07.05.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0 : 0
25.10.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 2
07.03.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
13.08.2014
Ахмат
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
1 : 0
27.03.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
ЦСКА
4 : 1
10.11.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2 : 0
28.09.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
04.05.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1 : 2
28.10.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2 : 2
15.10.2011
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
2 : 4
10.06.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0 : 3
17.10.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
ЦСКА
4 : 1
10.05.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
30.10.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1 : 1
11.07.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2 : 0
17.08.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 0
05.04.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1 : 0
17.07.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 1 тур
ЦСКА
3 : 0
13.03.2005
Ахмат
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Прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА

Хозяева будут стремиться идти вперед – им необходима победа. «Армейцы», в свою очередь, тоже не должны ударить в грязь лицом, отсиживаясь в обороне. Ждем, что соперники порадуют результативностью. К тому же «Ахмат» пора бы прервать свою голевую засуху в очных противостояниях с ЦСКА, которая длится уже три матча кряду.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,94.

1.94
обе забьют, коэффициент – 1.94
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
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