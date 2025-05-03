4 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Ахмат» примет в Грозном гостей из столицы – московский ЦСКА.
«Ахмат»
Грозненцы переживают непростой период и снова поставили под большой вопрос свое выживание в РПЛ. «Ахмат» опустился на 14-ю строчку в таблице, но может покинуть зону «стыков» в ближайшее время – отставание от безопасных позиций составляет всего лишь один зачетный балл.
Последние три игры:
- Пари НН – Ахмат 1:0
- Краснодар – Ахмат 3:1
- Локомотив – Ахмат 2:1
ЦСКА
После успешного дерби со «Спартаком» ЦСКА потерпел свое первое поражение в весенней части сезона, уступив «Зениту» в первом поединке финала «пути РПЛ» в Кубке России.
В РПЛ «армейцы» идут третьими. Команда Марко Николича отстает от лидирующего «Краснодара» на 7 очков и, по сути, не претендует на чемпионский титул (только математические шансы).
Последние три игры:
- Зенит – ЦСКА 2:0
- Спартак – ЦСКА 1:2
- ЦСКА – Крылья Советов 1:1
Прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА
Хозяева будут стремиться идти вперед – им необходима победа. «Армейцы», в свою очередь, тоже не должны ударить в грязь лицом, отсиживаясь в обороне. Ждем, что соперники порадуют результативностью. К тому же «Ахмат» пора бы прервать свою голевую засуху в очных противостояниях с ЦСКА, которая длится уже три матча кряду.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,94.