4 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Ахмат» примет в Грозном гостей из столицы – московский ЦСКА.

«Ахмат»

Грозненцы переживают непростой период и снова поставили под большой вопрос свое выживание в РПЛ. «Ахмат» опустился на 14-ю строчку в таблице, но может покинуть зону «стыков» в ближайшее время – отставание от безопасных позиций составляет всего лишь один зачетный балл.

Последние три игры:

Пари НН – Ахмат 1:0

Краснодар – Ахмат 3:1

Локомотив – Ахмат 2:1

ЦСКА

После успешного дерби со «Спартаком» ЦСКА потерпел свое первое поражение в весенней части сезона, уступив «Зениту» в первом поединке финала «пути РПЛ» в Кубке России.

В РПЛ «армейцы» идут третьими. Команда Марко Николича отстает от лидирующего «Краснодара» на 7 очков и, по сути, не претендует на чемпионский титул (только математические шансы).

Последние три игры:

Зенит – ЦСКА 2:0

Спартак – ЦСКА 1:2

ЦСКА – Крылья Советов 1:1

Личные встречи 15% (6) 15% (6) 71% (29) 27 Забитых мячей 77 0.66 В среднем за матч 1.88 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 27 тур Ахмат 1 : 1 ЦСКА Россия. Кубок, 6 тур ЦСКА 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА 3 : 0 Ахмат Россия. Кубок, 3 тур Ахмат 0 : 2 ЦСКА Товарищеские матчи, ЦСКА 2 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 25 тур ЦСКА 1 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 2 тур Ахмат 2 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 25 тур Ахмат 1 : 3 ЦСКА Товарищеские матчи, ЦСКА 1 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА 4 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 27 тур Ахмат 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 5 тур ЦСКА 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 21 тур ЦСКА 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 6 тур Ахмат 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 26 тур Ахмат 0 : 4 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 7 тур ЦСКА 3 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 29 тур ЦСКА 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 15 тур Ахмат 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 22 тур Ахмат 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 20 тур Ахмат 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА 3 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 27 тур ЦСКА 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 13 тур Ахмат 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур Ахмат 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 1 : 0 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала ЦСКА 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 16 тур ЦСКА 4 : 1 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 11 тур Ахмат 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 27 тур ЦСКА 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 13 тур Ахмат 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 27 тур ЦСКА 2 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 12 тур Ахмат 2 : 4 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 24 тур Ахмат 0 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 10 тур ЦСКА 4 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 27 тур ЦСКА 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 13 тур Ахмат 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур ЦСКА 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 4 тур Ахмат 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 16 тур Ахмат 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 1 тур ЦСКА 3 : 0 Ахмат

Прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА

Хозяева будут стремиться идти вперед – им необходима победа. «Армейцы», в свою очередь, тоже не должны ударить в грязь лицом, отсиживаясь в обороне. Ждем, что соперники порадуют результативностью. К тому же «Ахмат» пора бы прервать свою голевую засуху в очных противостояниях с ЦСКА, которая длится уже три матча кряду.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,94.