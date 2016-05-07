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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 07 мая 2016
ЦСКА
07.05.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
17'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Головин
90'
+3
Замена
А. Березуцкий
️️️️
М. Фернандес
90'
+1
86'
Замена
З. Плиев
️️️️
И. Лебеденко
83'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
80'
Вторая желтая
Л. Уилкшир
Замена
Р. Широков
️️️️
З. Тошич
77'
Травма
М. Фернандес
72'
54'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
38'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Теодор Грозав
ГОЛ! 1:0!
П. Вернблум
Пас отдал
А. Дзагоев
17'
14'
Желтая карточка
Родолфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
66
Дзагоев
26
Еременко
18
Тошич
10
Головин
7
Муса
4-1-4-1
1
Городов
26
Уилкшир
2
Родолфо
13
Семенов
31
Рыбус
21
Адилсон
37
Грозав
19
Иванов
14
Кузяев
14
Айссати
95
Митришев
6
Фернандес
6
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
18
Тошич
15
Широков
15
Широков
18
Тошич
10
Головин
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Головин
Лебеденко
3
Плиев
3
Плиев
Лебеденко
37
Грозав
10
Лебеденко
10
Лебеденко
37
Грозав
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Богач Николай (Люберцы)
Петросян Арам (Бронницы)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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