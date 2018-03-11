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Расписание матчей
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Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 11 марта 2018
Ахмат
11.03.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
6'
А. Головин
28'
Витиньо
68'
С. Игнашевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
82'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Б. Натхо
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
79'
71'
Желтая карточка
Г. Щенников
68'
ГОЛ! 0:3!
С. Игнашевич
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
А. Мбенг
️️️️
Л. Жаба
67'
66'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Дзагоев
62'
Желтая карточка
А. Березуцкий
54'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Витиньо
Желтая карточка
Р. Уциев
52'
28'
ГОЛ! 0:2!
Витиньо
Пас отдал
Б. Натхо
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Пас отдал
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Беким Балай
АП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
21
Одисе Роши
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
97
Расул Умаев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
12
Раванелли
АП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-2-3-1
88
Гудиев
5
Мохаммади
3
Плиев
0
Швец
40
Уциев
11
Исмаэл
19
Иванов
95
Митришев
9
Балай
21
Роши
8
Лео Жаба
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
10
Натхо
66
Дзагоев
7
Муса
10
Головин
11
Витиньо
19
Вернблум
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
8
Лео Жаба
11
Мбенг
11
Мбенг
8
Лео Жаба
66
Дзагоев
18
Кучаев
18
Кучаев
66
Дзагоев
11
Витиньо
6
Березуцкий
6
Березуцкий
11
Витиньо
10
Натхо
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Натхо
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
12
Раванелли
АП
97
Расул Умаев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Илья Помазун
ВР
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
97
Расул Умаев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
95
Аюб Бацуев
ОП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Резервный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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