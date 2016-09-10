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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 10 сентября 2016
ЦСКА
10.09.2016, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
27'
Л. Траоре
38'
Л. Траоре
76'
К. Страндберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
А. Березуцкий
️️️️
П. Вернблум
86'
ГОЛ! 3:0!
К. Страндберг
Пас отдал
Р. Еременко
76'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
75'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Ионов
68'
63'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
О. Иванов
59'
Красная карточка
А. Семенов
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Теодор Грозав
46'
Замена
М. Митришев
️️️️
О. Роши
Желтая карточка
П. Вернблум
44'
44'
Желтая карточка
А. Семенов
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Дзагоев
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Фернандес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Одисе Роши
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
10
Головин
11
Ионов
90
Траоре
3-2-2-2-1
1
Городов
92
Брызгалов
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
5
Мохаммади
19
Иванов
14
Кузяев
21
Роши
37
Грозав
9
Балай
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
19
Вернблум
6
Березуцкий
6
Березуцкий
19
Вернблум
11
Ионов
18
Тошич
18
Тошич
11
Ионов
19
Иванов
22
Пирис
22
Пирис
19
Иванов
21
Роши
95
Митришев
95
Митришев
21
Роши
37
Грозав
10
Лебеденко
10
Лебеденко
37
Грозав
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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