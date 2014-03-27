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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 27 марта 2014
ЦСКА
27.03.2014, четверг, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Ахмат
111'
Г. Щенников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Ахмат
ГОЛ! 1:0!
Г. Щенников
Пас отдал
С. Цубер
111'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Р. Эльм
106'
87'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Кану
Замена
С. Цубер
️️️️
Г. Миланов
84'
80'
Замена
О. Иванов
️️️️
Ж. Бокила
79'
Красная карточка
М. Коморовски
75'
Замена
Аилтон
️️️️
Г. Теодор Грозав
Замена
Витиньо
️️️️
З. Тошич
70'
Желтая карточка
Г. Миланов
61'
Желтая карточка
Г. Щенников
45'
+1
Желтая карточка
А. Березуцкий
43'
41'
Желтая карточка
Р. Уциев
39'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
27'
Желтая карточка
Маурисио
7'
Желтая карточка
Кану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
10
Кану
АП
37
Георге Теодор Грозав
ПП
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
17
Миланов
20
Эльм
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
3-4-1-1-1
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
30
Кудряшов
37
Грозав
10
Кану
18
Бокила
18
Тошич
11
Витиньо
11
Витиньо
18
Тошич
17
Миланов
7
Цубер
7
Цубер
17
Миланов
20
Эльм
10
Базелюк
10
Базелюк
20
Эльм
18
Бокила
19
Иванов
19
Иванов
18
Бокила
10
Кану
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Кану
37
Грозав
9
Аилтон
9
Аилтон
37
Грозав
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
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