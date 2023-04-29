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РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 29 апреля 2023
Ахмат
29.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
80'
М. Конате
3'
И. Обляков
22'
И. Обляков
90+3'
М. Мухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Мухин
Пас отдал
Ф. Чалов
86'
Замена
М. Мухин
️️️️
В. Мендес
82'
Замена
Е. Носков
️️️️
Х. Медина
ГОЛ! 1:2!
М. Конате
80'
70'
Желтая карточка
И. Акинфеев
67'
Замена
К. Глебов
️️️️
М. Гайич
66'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
К. Кучаев
66'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Заболотный
Замена
З. Диванович
️️️️
Л. Садулаев
66'
63'
Желтая карточка
М. Гайич
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
В. Ильин
46'
Замена
М. Конате
️️️️
Г. Агаларов
46'
22'
ГОЛ! 0:2!
И. Обляков
Пас отдал
К. Кучаев
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Обляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Шелия
8
Богосавац
23
Нижич
13
Семенов
55
Тодорович
94
Тимофеев
0
Швец
7
Садулаев
17
Карапузов
25
Агаларов
98
Ильин
4-2-3-1
35
Акинфеев
22
Гайич
4
Роша
78
Дивеев
14
Набабкин
14
Зделар
5
Мендес
28
Медина
18
Кучаев
10
Обляков
91
Заболотный
7
Садулаев
24
Диванович
24
Диванович
7
Садулаев
98
Ильин
84
Гбамбле
84
Гбамбле
98
Ильин
25
Агаларов
13
Конате
13
Конате
25
Агаларов
28
Медина
91
Носков
91
Носков
28
Медина
5
Мендес
16
Мухин
16
Мухин
5
Мендес
18
Кучаев
19
Ермаков
19
Ермаков
18
Кучаев
22
Гайич
17
Глебов
17
Глебов
22
Гайич
91
Заболотный
63
Чалов
63
Чалов
91
Заболотный
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
15
Хорхе Карраскаль
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
15
Хорхе Карраскаль
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Варанцо Петросян
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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