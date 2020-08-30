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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 30 августа 2020
Ахмат
30.08.2020, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
11'
К. Кучаев
88'
К. Бистрович
90'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
ГОЛ! 0:3!
Н. Влашич
Желтая карточка
З. Нижич
89'
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Бистрович
Пас отдал
Н. Влашич
Замена
А. Адамов
️️️️
М. Ненахов
85'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Б. Бериша
85'
83'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
78'
Желтая карточка
Г. Щенников
78'
Замена
Я. Бийол
️️️️
И. Обляков
78'
Замена
Б. Фукс
️️️️
К. Кучаев
75'
Желтая карточка
И. Дивеев
65'
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Марадишвили
65'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Ф. Чалов
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Тимофеев
61'
Желтая карточка
А. Семенов
60'
52'
Желтая карточка
Ф. Чалов
48'
Желтая карточка
М. Фернандес
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Понсе
46'
46'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Н. Тикнизян
Замена
О. Роши
️️️️
Е. Харин
46'
39'
Желтая карточка
К. Марадишвили
30'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Кучаев
Пас отдал
Ф. Чалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
22
Константин Марадишвили
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
23
Нижич
24
Ненахов
94
Тимофеев
11
Исмаэл
7
Бериша
59
Харин
9
Понсе
98
Ильин
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
78
Дивеев
32
Магнуссон
6
Фернандес
21
Тикнизян
22
Марадишвили
18
Кучаев
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
24
Ненахов
95
Адамов
95
Адамов
24
Ненахов
59
Харин
21
Роши
21
Роши
59
Харин
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
94
Тимофеев
19
Иванов
19
Иванов
94
Тимофеев
9
Понсе
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Понсе
18
Кучаев
3
Фукс
3
Фукс
18
Кучаев
10
Обляков
15
Бийол
15
Бийол
10
Обляков
63
Чалов
21
Эджуке
21
Эджуке
63
Чалов
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
21
Тикнизян
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
21
Тикнизян
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
45
Никита Кармаев
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
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