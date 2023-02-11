Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 11 февраля 2023
ЦСКА
11.02.2023, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Ахмат
16'
А. Заболотный
88'
М. Шатара
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ахмат
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Шатара
Желтая карточка
М. Лукин
86'
Замена
Г. Щенников
️️️️
И. Обляков
85'
Замена
М. Кисляк
️️️️
В. Мендес
80'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Карраскаль
75'
Желтая карточка
А. Заболотный
69'
Замена
М. Мухин
️️️️
М. Гайич
68'
63'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Р. Уциев
Замена
М. Лукин
️️️️
К. Набабкин
61'
46'
Замена
И. Черняк
️️️️
А. Семенов
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
З. Диванович
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Кучаев
46'
Замена
Е. Носков
️️️️
В. Роша
46'
39'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
Л. Садулаев
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Ахмат
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
3-3-3-1
49
Тороп
14
Набабкин
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
5
Мендес
22
Гайич
18
Кучаев
15
Карраскаль
10
Обляков
91
Заболотный
3-2-2-2-1
88
Шелия
40
Уциев
3
Шатара
13
Семенов
94
Тимофеев
24
Диванович
0
Швец
7
Садулаев
59
Харин
7
Бериша
25
Агаларов
10
Обляков
42
Щенников
42
Щенников
10
Обляков
15
Карраскаль
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Карраскаль
22
Гайич
16
Мухин
16
Мухин
22
Гайич
14
Набабкин
90
Лукин
90
Лукин
14
Набабкин
18
Кучаев
14
Зделар
14
Зделар
18
Кучаев
4
Роша
91
Носков
91
Носков
4
Роша
5
Мендес
31
Кисляк
31
Кисляк
5
Мендес
7
Садулаев
84
Гбамбле
84
Гбамбле
7
Садулаев
24
Диванович
18
Камилов
18
Камилов
24
Диванович
13
Семенов
22
Черняк
22
Черняк
13
Семенов
40
Уциев
17
Карапузов
17
Карапузов
40
Уциев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
45
Данила Боков
ВР
63
Федор Чалов
ЦФ
28
Хесус Медина
ПВ
35
Игорь Акинфеев
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
11
Магомед Якуев
ОП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
63
Федор Чалов
ЦФ
28
Хесус Медина
ПВ
35
Игорь Акинфеев
ВР
Остались в запасе
11
Магомед Якуев
ОП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Новости команд
Все
ЦСКА
Ахмат
РПЛ: шансы «Балтики» и «Ахмата» на победу в матче 16-го тура
09:07
РПЛ: шансы ЦСКА и «Зенита» на победу в матче 16-го тура
09:04
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Канчельскис удивил выбором лучшего тренера первого круга РПЛ
Вчера, 23:23
1
ЦСКА и «Спартак» сыграют в плей-офф Кубка России
Вчера, 20:19
22
РПЛ: шансы ЦСКА и «Зенита» на победу в матче 16-го тура
09:04
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Канчельскис удивил выбором лучшего тренера первого круга РПЛ
Вчера, 23:23
1
ЦСКА и «Спартак» сыграют в плей-офф Кубка России
Вчера, 20:19
22
Семак прокомментировал предстоящий матч «Зенита» против ЦСКА
Вчера, 19:26
3
РПЛ: шансы «Балтики» и «Ахмата» на победу в матче 16-го тура
09:07
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
Вчера, 10:45
18
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
25 ноября
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
25 ноября
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+