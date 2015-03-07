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РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 07 марта 2015
Ахмат
07.03.2015, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
61'
И. Лебеденко
45+3'
А. Муса
76'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
+2
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Маурисио
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Еременко
Замена
Кану
️️️️
Адилсон
82'
Желтая карточка
Ж. Бокила
81'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
И. Лебеденко
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
Пас отдал
М. Фернандес
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
67'
ГОЛ! 1:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
Маурисио
61'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
О. Иванов
41'
36'
Желтая карточка
И. Акинфеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Георгий Миланов
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
10
Натхо
19
Вернблум
17
Миланов
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
21
Адилсон
10
Кану
10
Кану
21
Адилсон
8
Маурисио
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Маурисио
10
Лебеденко
18
Бокила
18
Бокила
10
Лебеденко
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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