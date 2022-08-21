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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 21 августа 2022
ЦСКА
21.08.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Ахмат
29'
Ф. Чалов
34'
К. Набабкин
35'
Х. Карраскаль
78'
Х. Медина
41'
М. Конате
58'
Б. Бериша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
А. Гайч
️️️️
А. Заболотный
83'
Замена
Б. Фукс
️️️️
Мойзес
80'
ГОЛ! 4:2!
Х. Медина
Пас отдал
Мойзес
78'
71'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Конате
71'
Замена
Е. Харин
️️️️
Д. Тодорович
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
67'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
И. Обляков
66'
58'
ГОЛ! 3:2!
Б. Бериша
57'
Замена
И. Олейников
️️️️
Л. Садулаев
56'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Трошечкин
Замена
С. Зделар
️️️️
М. Мухин
46'
46'
Замена
М. Опарин
️️️️
Г. Шелия
Желтая карточка
М. Мухин
44'
41'
ГОЛ! 3:1!
М. Конате
Пас отдал
А. Трошечкин
ГОЛ! 3:0!
Х. Карраскаль
Пас отдал
М. Мухин
35'
ГОЛ! 2:0!
К. Набабкин
Пас отдал
И. Дивеев
34'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Х. Медина
29'
23'
Желтая карточка
З. Нижич
Желтая карточка
К. Набабкин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
53
Дарко Тодорович
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
19
Никита Ермаков
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
22
Гайич
78
Дивеев
14
Набабкин
16
Мухин
10
Обляков
19
Зайнутдинов
28
Медина
63
Чалов
15
Карраскаль
3-4-1-1-1
88
Шелия
53
Тодорович
44
Журавлев
23
Нижич
4
Быстров
5
Трошечкин
94
Тимофеев
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
13
Конате
27
Мойзес
3
Фукс
3
Фукс
27
Мойзес
16
Мухин
14
Зделар
14
Зделар
16
Мухин
10
Обляков
19
Ермаков
19
Ермаков
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Заболотный
19
Гайч
19
Гайч
Заболотный
53
Тодорович
59
Харин
59
Харин
53
Тодорович
5
Трошечкин
7
Бериша
7
Бериша
5
Трошечкин
88
Шелия
1
Опарин
1
Опарин
88
Шелия
7
Садулаев
19
Олейников
19
Олейников
7
Садулаев
13
Конате
98
Ильин
98
Ильин
13
Конате
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Алексей Стипиди
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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