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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 13 августа 2014
ЦСКА
13.08.2014, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
4'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
90'
+1
86'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
М. Рыбус
80'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Айссати
Замена
А. Березуцкий
️️️️
К. Панченко
77'
76'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Адилсон
Замена
Витиньо
️️️️
С. Думбия
62'
54'
Желтая карточка
Адилсон
50'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
П. Вернблум
48'
Желтая карточка
С. Игнашевич
45'
44'
Желтая карточка
А. Семенов
36'
Желтая карточка
О. Иванов
27'
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Пас отдал
А. Муса
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
17
Миланов
8
Панченко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
3-4-2-1
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
30
Кудряшов
14
Айссати
19
Иванов
9
Аилтон
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
22
Думбия
11
Витиньо
11
Витиньо
22
Думбия
8
Панченко
6
Березуцкий
6
Березуцкий
8
Панченко
21
Адилсон
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Адилсон
14
Айссати
10
Лебеденко
10
Лебеденко
14
Айссати
31
Рыбус
18
Бокила
18
Бокила
31
Рыбус
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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