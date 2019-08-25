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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 25 августа 2019
ЦСКА
25.08.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
43'
М. Фернандес
66'
Ф. Чалов
73'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
И. Обляков
89'
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Кучаев
81'
ГОЛ! 3:0!
Н. Влашич
Пас отдал
Ф. Чалов
73'
69'
Замена
А. Мбенг
️️️️
О. Роши
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Обляков
66'
Желтая карточка
З. Шарлия
62'
62'
Желтая карточка
А. Семенов
61'
Желтая карточка
В. Анхель
Желтая карточка
К. Кучаев
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандес
Пас отдал
Я. Бийол
43'
40'
Желтая карточка
Е. Харин
Желтая карточка
Х. Магнуссон
34'
31'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
З. Шарлия
️️️️
К. Набабкин
17'
Травма
К. Набабкин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
78
Дивеев
15
Бийол
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Кучаев
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
3-1-4-2
88
Гудиев
4
Анхель
13
Семенов
23
Нижич
0
Швец
21
Роши
7
Садулаев
11
Исмаэл
19
Иванов
7
Бериша
59
Харин
10
Обляков
21
Тикнизян
21
Тикнизян
10
Обляков
14
Набабкин
31
Шарлия
31
Шарлия
14
Набабкин
18
Кучаев
8
Бистрович
8
Бистрович
18
Кучаев
21
Роши
11
Мбенг
11
Мбенг
21
Роши
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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