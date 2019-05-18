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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 18 мая 2019
ЦСКА
18.05.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
64'
Ф. Чалов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
90'
+1
Желтая карточка
Р. Уциев
81'
Замена
Б. Балай
️️️️
З. Плиев
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Сигурдссон
78'
74'
Желтая карточка
З. Нижич
73'
Замена
О. Роши
️️️️
Б. Бериша
Желтая карточка
А. Сигурдссон
67'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Чалов
64'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Н. Влашич
62'
Травма
Н. Влашич
58'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
49'
48'
Желтая карточка
А. Швец
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Васин
46'
39'
Желтая карточка
З. Плиев
Желтая карточка
И. Дивеев
11'
Желтая карточка
В. Васин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛАЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ОП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Ахмат
13
Александр Шепляков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
50
Бекао
6
Фернандес
32
Магнуссон
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
3-3-2-1-1
1
Городов
13
Семенов
23
Нижич
3
Плиев
40
Уциев
19
Иванов
5
Мохаммади
11
Исмаэл
0
Швец
7
Бериша
11
Мбенг
5
Васин
14
Набабкин
14
Набабкин
5
Васин
10
Сигурдссон
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Сигурдссон
10
Влашич
20
Нисимура
20
Нисимура
10
Влашич
7
Бериша
21
Роши
21
Роши
7
Бериша
3
Плиев
9
Балай
9
Балай
3
Плиев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
13
Александр Шепляков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Шепляков
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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