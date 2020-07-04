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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 04 июля 2020
Ахмат
04.07.2020, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА
61'
Ф. Чалов
62'
Н. Влашич
65'
А. Сигурдссон
85'
А. Семенов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
85'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
А. Семенов
80'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Ф. Чалов
74'
Желтая карточка
Г. Щенников
74'
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Марадишвили
Замена
М. Митришев
️️️️
О. Иванов
73'
70'
Замена
В. Васин
️️️️
А. Сигурдссон
65'
ГОЛ! 0:3!
А. Сигурдссон
Замена
М. Богосавац
️️️️
Р. Гиголаев
65'
Замена
А. Швец
️️️️
Раванелли
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
Н. Влашич
61'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Обляков
27'
Желтая карточка
К. Марадишвили
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Понсе
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
4-4-1-1
1
Городов
4
Анхель
23
Нижич
13
Семенов
24
Ненахов
13
Гиголаев
11
Исмаэл
19
Иванов
21
Роши
12
Раванелли
9
Понсе
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
32
Магнуссон
78
Дивеев
42
Щенников
18
Кучаев
22
Марадишвили
10
Обляков
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
13
Гиголаев
8
Богосавац
8
Богосавац
13
Гиголаев
12
Раванелли
0
Швец
0
Швец
12
Раванелли
19
Иванов
95
Митришев
95
Митришев
19
Иванов
9
Понсе
9
Визеу
9
Визеу
9
Понсе
63
Чалов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
63
Чалов
10
Сигурдссон
5
Васин
5
Васин
10
Сигурдссон
22
Марадишвили
15
Бийол
15
Бийол
22
Марадишвили
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
7
Бернард Бериша
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ахмат-Арена
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