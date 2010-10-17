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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 17 октября 2010
Ахмат
17.10.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
18'
С. Думбия
77'
В. Лав
90+3'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
+3
ГОЛ! 0:3!
К. Хонда
Пас отдал
М. Гонсалес
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
Тиуи
️️️️
Э. Бракамонте
ГОЛ! 0:2!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
Замена
Маурисио
️️️️
Л. Гвазава
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Дзагоев
Замена
К. Хонда
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Г. Стефан Эссаме
Пенальти не реализован!
Ш. Лахиялов
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
28
Тиуи
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
31
Годзюр
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
13
Лахиялов
25
Эссаме
40
Благо
6
Гвазава
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
5
Шемберас
10
Мамаев
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
22
Думбия
6
Гвазава
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Гвазава
19
Бракамонте
28
Тиуи
28
Тиуи
19
Бракамонте
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
66
Дзагоев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
66
Дзагоев
18
Тошич
3
Хонда
3
Хонда
18
Тошич
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В.Семенов (Гатчина)
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая); "Россия 2" 13:55 (прямая)
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