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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 15 октября 2011
ЦСКА
15.10.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
38'
В. Лав
47'
С. Думбия
65'
А. Павленко
66'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Желтая карточка
Д. Шемберас
+3
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
С. Омельянчук
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Г. Стефан Эссаме
ГОЛ! 2:2!
Маурисио
Пас отдал
З. Садаев
ГОЛ! 2:1!
А. Павленко
Пас отдал
Благо
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
А. Кацаев
Травма
А. Кацаев
Желтая карточка
В. Лав
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
Э. Рахимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
8
Семен Федотов
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
25
Элвир Рахимич
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
10
Адлан Кацаев
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
84
Олег Власов
ПП
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
8
Федотов
5
Шемберас
18
Тошич
10
Мамаев
25
Рахимич
66
Дзагоев
22
Думбия
19
Вагнер Лав
4-2-3-1
35
Джанаев
8
Омельянчук
25
Йиранек
5
Феррейра
14
Зенге
8
Маурисио
40
Благо
84
Власов
8
Павленко
10
Кацаев
9
Асильдаров
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
10
Кацаев
25
Эссаме
25
Эссаме
10
Кацаев
Эссаме
6
Гвазава
6
Гвазава
Эссаме
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж) Алексей Харламов (Тюмень)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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