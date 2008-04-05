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Расписание матчей
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Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 05 апреля 2008
Ахмат
05.04.2008, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
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Статистика матча Ахмат - ЦСКА
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Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
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0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
10000 из 10200 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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