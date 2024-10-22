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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 22 октября 2024
ЦСКА
22.10.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
34'
С. Койта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ахмат
Желтая карточка
С. Зделар
87'
81'
Замена
Д. Тодорович
️️️️
М. Самородов
Замена
Т. Мусаев
️️️️
С. Койта
78'
Замена
М. Кисляк
️️️️
М. Пьянич
77'
73'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
М. Луна Диале
64'
Замена
В. Камилов
️️️️
Камило
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Бистрович
62'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
И. Обляков
62'
Желтая карточка
С. Койта
49'
46'
Замена
А. Жиров
️️️️
А. Талаль
46'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Н. Гандри
Желтая карточка
К. Бистрович
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Койта
Пас отдал
М. Пьянич
34'
24'
Желтая карточка
А. Швец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
3-2-2-1-2
49
Тороп
78
Дивеев
14
Агапов
90
Лукин
27
Мойзес
22
Гайич
15
Пьянич
8
Бистрович
10
Обляков
23
Гуарирапа
20
Койта
4-1-2-1-2
88
Шелия
40
Уциев
4
Ибишев
75
Гандри
36
Ловат
27
Камило
0
Швец
14
Талаль
11
Луна Диале
10
Ковачев
20
Самородов
8
Бистрович
14
Зделар
14
Зделар
8
Бистрович
15
Пьянич
31
Кисляк
31
Кисляк
15
Пьянич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Обляков
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
14
Талаль
2
Жиров
2
Жиров
14
Талаль
20
Самородов
53
Тодорович
53
Тодорович
20
Самородов
27
Камило
18
Камилов
18
Камилов
27
Камило
75
Гандри
47
Уткин
47
Уткин
75
Гандри
11
Луна Диале
7
Садулаев
7
Садулаев
11
Луна Диале
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
72
Яхья Магомедов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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