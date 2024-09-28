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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 28 сентября 2024
ЦСКА
28.09.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
19'
А. Файзуллаев
42'
Келлвен
50'
Д. Тодорович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ахмат
84'
Замена
Исмаэл
️️️️
М. Самородов
Желтая карточка
М. Кисляк
83'
Замена
М. Гайич
️️️️
Д. Круговой
83'
Замена
С. Койта
️️️️
А. Файзуллаев
83'
Замена
С. Зделар
️️️️
С. Гуарирапа
65'
62'
Замена
Д. Уткин
️️️️
М. Луна Диале
57'
Замена
Л. Ловат
️️️️
А. Адамов
57'
Замена
С. Ковачев
️️️️
Ф. Кардосо
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Тодорович
50'
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Швец
ГОЛ! 2:0!
Келлвен
Пас отдал
Мойзес
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Файзуллаев
Пас отдал
Келлвен
19'
11'
Желтая карточка
Камило
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Р. Жемалетдинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К)
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
31
Кисляк
4-1-2-1-2
88
Шелия
95
Адамов
3
Шатара
2
Жиров
53
Тодорович
27
Камило
7
Садулаев
0
Швец
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
23
Гуарирапа
14
Зделар
14
Зделар
23
Гуарирапа
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
95
Адамов
36
Ловат
36
Ловат
95
Адамов
11
Луна Диале
47
Уткин
47
Уткин
11
Луна Диале
20
Самородов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
20
Самородов
0
Швец
18
Камилов
18
Камилов
0
Швец
27
Кардосо
10
Ковачев
10
Ковачев
27
Кардосо
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Количество передач
507
393
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВЭБ Арена
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