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РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 28 сентября 2013
Ахмат
28.09.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
19'
Кану
75'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
Замена
А. Радьков
️️️️
Ж. Лежар
90'
+1
Желтая карточка
О. Иванов
88'
80'
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
Ж. Лежар
75'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Кану
73'
66'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Г. Миланов
Замена
Маурисио
️️️️
И. Айссати
57'
46'
Замена
Р. Эльм
️️️️
С. Цубер
46'
Замена
Витиньо
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
Ж. Лежар
44'
Желтая карточка
И. Айссати
38'
Желтая карточка
Кану
20'
ГОЛ! 1:0!
Кану
Пас отдал
Аилтон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Кану
ЛВ
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Городов
40
Уциев
40
Ояла
5
Феррейра
11
Темников
21
Адилсон
19
Иванов
14
Айссати
10
Кану
30
Лежар
9
Аилтон
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Вернблум
17
Миланов
18
Тошич
3
Хонда
7
Цубер
7
Муса
30
Лежар
15
Радьков
15
Радьков
30
Лежар
14
Айссати
8
Маурисио
8
Маурисио
14
Айссати
10
Кану
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Кану
18
Тошич
11
Витиньо
11
Витиньо
18
Тошич
7
Цубер
20
Эльм
20
Эльм
7
Цубер
17
Миланов
10
Базелюк
10
Базелюк
17
Миланов
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 15:45 (прямая) "Наш футбол" 15:45 (прямая)
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