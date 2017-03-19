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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 19 марта 2017
Ахмат
19.03.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
28'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
+4
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
Д. Кузяев
88'
81'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Витиньо
75'
Замена
Г. Щенников
️️️️
З. Тошич
Замена
З. Садаев
️️️️
Б. Балай
71'
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Оздоев
70'
Замена
Родолфо
️️️️
Б. Бериша
70'
67'
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Ионов
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Зоран Тошич
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
23
Гьембер
5
Мохаммади
40
Уциев
14
Кузяев
21
Оздоев
7
Бериша
9
Балай
10
Лебеденко
4-2-1-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
5
Васин
6
Березуцкий
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
11
Ионов
10
Головин
11
Витиньо
7
Бериша
2
Родолфо
2
Родолфо
7
Бериша
9
Балай
9
Садаев
9
Садаев
9
Балай
21
Оздоев
11
Мбенг
11
Мбенг
21
Оздоев
18
Тошич
42
Щенников
42
Щенников
18
Тошич
11
Ионов
80
Оланаре
80
Оланаре
11
Ионов
11
Витиньо
63
Чалов
63
Чалов
11
Витиньо
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Илья Помазун
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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