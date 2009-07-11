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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 11 июля 2009
Ахмат
11.07.2009, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
70'
Д. Панку (П)
68'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Д. Панку
+1
Замена
И. Шевченко
️️️️
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Ф. Петре
Замена
О. Власов
️️️️
А. Кобенко
Замена
М. Маазу
️️️️
Д. Эркин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Панку
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Пас отдал
Д. Эркин
Желтая карточка
М. Красич
Желтая карточка
Р. Забавник
Желтая карточка
П. Мамаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
0
Флорентин Петре
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
40
Благо
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
8
Забавник
14
Илиев
8
Омельянчук
0
Петре
20
Кобенко
0
Джабраилов
0
Маргаритеску
40
Благо
13
Лахиялов
11
Панку
3-2-4-1
35
Акинфеев
88
Эркин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Шемберас
42
Щенников
17
Красич
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
15
Нецид
20
Кобенко
84
Власов
84
Власов
20
Кобенко
11
Панку
6
Гвазава
6
Гвазава
11
Панку
13
Лахиялов
99
Шевченко
99
Шевченко
13
Лахиялов
88
Эркин
22
Маазу
22
Маазу
88
Эркин
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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