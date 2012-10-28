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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 28 октября 2012
Ахмат
28.10.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
8'
Аилтон
25'
К. Хонда
88'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
+2
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
88'
ГОЛ! 1:2!
П. Вернблум
Пас отдал
Р. Эльм
Замена
М. Митришев
️️️️
Маурисио
72'
68'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Желтая карточка
М. Коморовски
66'
Желтая карточка
Адилсон
57'
52'
Желтая карточка
З. Тошич
25'
ГОЛ! 1:1!
К. Хонда
Пас отдал
Г. Щенников
ГОЛ! 1:0!
Аилтон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
40
Благо
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-2-2
31
Годзюр
33
Ятченко
24
Коморовски
25
Йиранек
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Благо
19
Иванов
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-2-1-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Эльм
19
Вернблум
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
19
Цауня
8
Маурисио
95
Митришев
95
Митришев
8
Маурисио
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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