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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 21 августа 2021
ЦСКА
21.08.2021, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
71'
В. Яковлев
75'
Ч. Эджуке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Ч. Эджуке
88'
82'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Б. Бериша
81'
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Тимофеев
ГОЛ! 2:0!
Ч. Эджуке
Пас отдал
И. Обляков
75'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
75'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Дзагоев
75'
ГОЛ! 1:0!
В. Яковлев
Пас отдал
Ф. Чалов
71'
69'
Замена
А. Полярус
️️️️
Р. Уциев
69'
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Конате
Желтая карточка
К. Марадишвили
68'
Замена
В. Яковлев
️️️️
И. Ахметов
56'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
М. Мухин
46'
28'
Желтая карточка
Б. Бериша
Желтая карточка
М. Мухин
28'
23'
Вторая желтая
Е. Харин
Желтая карточка
М. Фернандес
18'
13'
Желтая карточка
Е. Харин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
45
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3
Бруно Фукс
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
6
Амир Адуев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-1-2-3-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
16
Мухин
66
Дзагоев
97
Ахметов
21
Эджуке
45
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
4-1-1-3-1
88
Шелия
40
Уциев
15
Пуцко
13
Семенов
23
Нижич
94
Тимофеев
47
Уткин
17
Карапузов
7
Бериша
59
Харин
13
Конате
97
Ахметов
14
Яковлев
14
Яковлев
97
Ахметов
16
Мухин
22
Марадишвили
22
Марадишвили
16
Мухин
66
Дзагоев
18
Кучаев
18
Кучаев
66
Дзагоев
21
Эджуке
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
40
Уциев
14
Полярус
14
Полярус
40
Уциев
94
Тимофеев
17
Коновалов
17
Коновалов
94
Тимофеев
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
13
Конате
9
Архипов
9
Архипов
13
Конате
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
3
Бруно Фукс
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
3
Бруно Фукс
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR - Артем Любимов; AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
ВЭБ Арена
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