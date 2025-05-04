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РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 04 мая 2025
Ахмат
04.05.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
33'
М. Самородов
9'
С. Койта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
+4
Желтая карточка
Келлвен
Замена
Р. Руис Диас
️️️️
Г. Мелкадзе
84'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Самородов
83'
82'
Желтая карточка
С. Гуарирапа
71'
Замена
К. Бистрович
️️️️
С. Койта
Замена
Д. Зорин
️️️️
В. Камилов
71'
Замена
З. Диванович
️️️️
А. Талаль
66'
61'
Замена
К. Глебов
️️️️
Р. Жемалетдинов
61'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
57'
Желтая карточка
А. Файзуллаев
ГОЛ! 1:1!
М. Самородов
Пас отдал
Г. Мелкадзе
33'
Желтая карточка
Т. Ибишев
27'
16'
Желтая карточка
И. Обляков
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Матвей Кисляк
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
4-4-2
88
Шелия
8
Богосавац
4
Ибишев
2
Жиров
95
Адамов
11
Исмаэл
14
Талаль
7
Садулаев
18
Камилов
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
23
Абдулкадыров
4
Роша
3
Круговой
31
Кисляк
11
Файзуллаев
10
Обляков
10
Жемалетдинов
20
Койта
11
Мусаев
14
Талаль
24
Диванович
24
Диванович
14
Талаль
18
Камилов
28
Зорин
28
Зорин
18
Камилов
20
Самородов
7
Бериша
7
Бериша
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
20
Койта
8
Бистрович
8
Бистрович
20
Койта
10
Жемалетдинов
17
Глебов
17
Глебов
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
16
Офсайды
2
0
Количество передач
249
472
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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