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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 27 августа 2017
ЦСКА
27.08.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
45'
З. Садаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
82'
Замена
А. Семенов
️️️️
Р. Уциев
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Дзагоев
80'
78'
Желтая карточка
Р. Уциев
76'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Б. Бериша
67'
Замена
О. Иванов
️️️️
З. Садаев
65'
Желтая карточка
Е. Городов
Замена
Ф. Чалов
️️️️
В. Васин
63'
53'
Желтая карточка
В. Анхель
45'
ГОЛ! 0:1!
З. Садаев
Пас отдал
М. Митришев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛАЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
5
Васин
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
3-2-2-2-1
1
Городов
14
Сампайо
2
Родолфо
4
Анхель
40
Уциев
5
Мохаммади
11
Исмаэл
0
Швец
95
Митришев
7
Бериша
9
Садаев
66
Дзагоев
17
Миланов
17
Миланов
66
Дзагоев
5
Васин
63
Чалов
63
Чалов
5
Васин
40
Уциев
13
Семенов
13
Семенов
40
Уциев
9
Садаев
19
Иванов
19
Иванов
9
Садаев
7
Бериша
11
Мбенг
11
Мбенг
7
Бериша
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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