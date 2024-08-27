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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 27 августа 2024
Ахмат
27.08.2024, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
87'
Т. Мусаев
90+7'
Д. Круговой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - ЦСКА
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Д. Круговой
Пас отдал
А. Файзуллаев
Желтая карточка
Камило
90'
+6
89'
Замена
С. Зделар
️️️️
М. Кисляк
87'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
Келлвен
75'
Замена
Д. Круговой
️️️️
И. Агапов
72'
Желтая карточка
В. Роша
63'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
С. Койта
63'
Замена
И. Обляков
️️️️
К. Глебов
63'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
А. Адамов
️️️️
Д. Тодорович
60'
Замена
Л. Ловат
️️️️
Р. Уциев
60'
Желтая карточка
М. Шатара
53'
Замена
А. Жиров
️️️️
Н. Гандри
46'
35'
Желтая карточка
К. Бистрович
Желтая карточка
А. Швец
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Шелия
4
Ибишев
3
Шатара
75
Гандри
53
Тодорович
40
Уциев
18
Камилов
0
Швец
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
3-2-1-3-1
49
Тороп
78
Дивеев
90
Лукин
14
Агапов
12
Келлвен
4
Роша
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
17
Глебов
20
Койта
40
Уциев
36
Ловат
36
Ловат
40
Уциев
75
Гандри
2
Жиров
2
Жиров
75
Гандри
53
Тодорович
95
Адамов
95
Адамов
53
Тодорович
14
Агапов
3
Круговой
3
Круговой
14
Агапов
31
Кисляк
14
Зделар
14
Зделар
31
Кисляк
17
Глебов
10
Обляков
10
Обляков
17
Глебов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
20
Койта
11
Мусаев
11
Мусаев
20
Койта
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Виктор Давила
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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