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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 04 мая 2013
ЦСКА
04.05.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
31'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
86'
84'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
М. Йиранек
83'
Травма
М. Йиранек
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Муса
78'
66'
Травма
А. Феррейра
Замена
К. Хонда
️️️️
В. Лав
63'
60'
Замена
М. Митришев
️️️️
Э. Ндоасель
56'
Замена
Маурисио
️️️️
И. Лебеденко
32'
Желтая карточка
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
П. Вернблум
Пас отдал
В. Березуцкий
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
8
Маурисио
ОП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
4-3-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
7
Муса
3-4-1-2
1
Амельченко
31
Рыбус
5
Феррейра
25
Йиранек
40
Уциев
17
Макушевски
22
Пирис
24
Коморовски
19
Иванов
10
Лебеденко
80
Ндоасель
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
19
Вагнер Лав
3
Хонда
3
Хонда
19
Вагнер Лав
7
Муса
22
Думбия
22
Думбия
7
Муса
25
Йиранек
33
Ятченко
33
Ятченко
25
Йиранек
10
Лебеденко
8
Маурисио
8
Маурисио
10
Лебеденко
80
Ндоасель
95
Митришев
95
Митришев
80
Ндоасель
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Арби Межиев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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