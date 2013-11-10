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ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 10 ноября 2013
ЦСКА
10.11.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Ахмат
9'
С. Думбия
20'
З. Тошич
24'
С. Игнашевич
38'
С. Думбия (П)
72'
Аилтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
89'
Желтая карточка
О. Иванов
88'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Адилсон
Замена
А. Муса
️️️️
З. Тошич
88'
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
73'
72'
ГОЛ! 4:1!
Аилтон
Пас отдал
О. Иванов
Замена
С. Цубер
️️️️
Р. Эльм
63'
Желтая карточка
Р. Эльм
53'
53'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Р. Уциев
50'
Травма
Р. Уциев
46'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Айссати
40'
Желтая карточка
И. Айссати
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Думбия
38'
30'
Желтая карточка
Кану
ГОЛ! 3:0!
С. Игнашевич
24'
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
20'
10'
Желтая карточка
А. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
Г. Миланов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛП
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
10
Кану
АП
19
Олег Иванов
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
19
Вернблум
20
Эльм
3
Хонда
17
Миланов
18
Тошич
22
Думбия
4-2-2-1-1
31
Годзюр
40
Уциев
5
Феррейра
15
Радьков
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
19
Иванов
14
Айссати
10
Кану
9
Аилтон
20
Эльм
7
Цубер
7
Цубер
20
Эльм
18
Тошич
7
Муса
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
40
Уциев
33
Ятченко
33
Ятченко
40
Уциев
21
Адилсон
22
Пирис
22
Пирис
21
Адилсон
14
Айссати
10
Лебеденко
10
Лебеденко
14
Айссати
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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