27 апреля 2025 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Команды находятся в разных состояниях, и эта игра обещает быть увлекательной.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в Премьер-лиге, набрав 79 очков после 33 туров. Команда Юргена Клоппа остается лучшей атакующей силой турнира, забив 75 голов. В последних 5 матчах «Ливерпуль» забивает в среднем 1.4 гола за игру, пропустив 6 голов. Лучший бомбардир команды, Мохамед Салах, продолжает впечатлять своей формой, забив 32 гола в 47 матчах.
На своем стадионе «Ливерпуль» неизменно силен и выглядит фаворитом предстоящей встречи, тем более что в последних трех домашних играх против «Тоттенхэма» команда одержала победу.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» находится на 16-м месте с 37 очками, и их ситуация в чемпионате далека от идеала. Команда сталкивается с трудностями в обороне, пропуская в среднем 1.6 гола за матч. Однако в атаке они не безнадeжны – за последние 5 игр «Тоттенхэм» забивает в среднем 1.6 гола за матч. Лучший бомбардир клуба, Бреннан Джонсон, забил 16 голов в 45 матчах.
«Тоттенхэм» испытывает проблемы на выезде, проигрывая в трех последних матчах, что делает их положение ещe более сложным.
Факты о командах
«Ливерпуль»
- Ливерпуль не проигрывает в 18 из 19 последних матчей Премьер-лиги.
- В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч, пропускает 1.2 гола.
- Ливерпуль имеет лучшую разницу мячей в турнире (+44).
- Мохамед Салах забил 32 гола в 47 матчах.
«Тоттенхэм»
- Тоттенхэм проигрывает в 3 последних выездных матчах.
- В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч, пропускает 1.6 гола.
- В последних 8 матчах пропускает в каждом из них.
- Бреннан Джонсон забил 16 голов в 45 матчах.
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
«Ливерпуль» выглядит явным фаворитом встречи, особенно с учетом своей стабильности на домашнем стадионе. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, атакующий потенциал команды, во главе с Мохамедом Салахом, делает еe одной из самых опасных в Премьер-лиге.
«Тоттенхэм» страдает от оборонительных проблем и не может похвастаться хорошими результатами на выезде. Несмотря на то, что команда может забить, ей будет очень трудно остановить атакующую мощь «Ливерпуля».
Наиболее вероятный исход матча – победа «Ливерпуля», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.
Рекомендации:
- Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 – коэффициент 2.10
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.50