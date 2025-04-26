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«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.25

26 апреля 2025 8:26
Ливерпуль - Тоттенхэм
27 апр. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.25
Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.25
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27 апреля 2025 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Команды находятся в разных состояниях, и эта игра обещает быть увлекательной.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в Премьер-лиге, набрав 79 очков после 33 туров. Команда Юргена Клоппа остается лучшей атакующей силой турнира, забив 75 голов. В последних 5 матчах «Ливерпуль» забивает в среднем 1.4 гола за игру, пропустив 6 голов. Лучший бомбардир команды, Мохамед Салах, продолжает впечатлять своей формой, забив 32 гола в 47 матчах.

На своем стадионе «Ливерпуль» неизменно силен и выглядит фаворитом предстоящей встречи, тем более что в последних трех домашних играх против «Тоттенхэма» команда одержала победу.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» находится на 16-м месте с 37 очками, и их ситуация в чемпионате далека от идеала. Команда сталкивается с трудностями в обороне, пропуская в среднем 1.6 гола за матч. Однако в атаке они не безнадeжны – за последние 5 игр «Тоттенхэм» забивает в среднем 1.6 гола за матч. Лучший бомбардир клуба, Бреннан Джонсон, забил 16 голов в 45 матчах.

«Тоттенхэм» испытывает проблемы на выезде, проигрывая в трех последних матчах, что делает их положение ещe более сложным.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Ливерпуль не проигрывает в 18 из 19 последних матчей Премьер-лиги.
  • В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч, пропускает 1.2 гола.
  • Ливерпуль имеет лучшую разницу мячей в турнире (+44).
  • Мохамед Салах забил 32 гола в 47 матчах.

«Тоттенхэм»

  • Тоттенхэм проигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч, пропускает 1.6 гола.
  • В последних 8 матчах пропускает в каждом из них.
  • Бреннан Джонсон забил 16 голов в 45 матчах.

Личные встречи
55% (22)
20% (8)
25% (10)
80
Забитых мячей
54
2
В среднем за матч
1.35
6:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ливерпуль
4 : 0
06.02.2025
Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Тоттенхэм
1 : 0
08.01.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3 : 6
22.12.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
4 : 2
05.05.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 1
30.09.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
4 : 3
30.04.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Тоттенхэм
1 : 2
06.11.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
1 : 1
07.05.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Тоттенхэм
2 : 2
19.12.2021
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1 : 3
28.01.2021
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2 : 1
16.12.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0 : 1
11.01.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
2 : 1
27.10.2019
Тоттенхэм
Лига чемпионов, Финал
Тоттенхэм
0 : 2
01.06.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
2 : 1
31.03.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1 : 2
15.09.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ливерпуль
2 : 2
04.02.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
4 : 1
22.10.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
2 : 0
11.02.2017
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
2 : 1
25.10.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 1
27.08.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
1 : 1
02.04.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
0 : 0
17.10.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
3 : 2
10.02.2015
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Тоттенхэм
0 : 3
31.08.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
4 : 0
30.03.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Тоттенхэм
0 : 5
15.12.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
3 : 2
10.03.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Тоттенхэм
2 : 1
28.11.2012
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ливерпуль
0 : 0
06.02.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
4 : 0
18.09.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
0 : 2
15.05.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Тоттенхэм
2 : 1
28.11.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
2 : 0
20.01.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
2 : 1
16.08.2009
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
3 : 1
24.05.2009
Тоттенхэм
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм
4 : 2
12.11.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 1
01.11.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Тоттенхэм
0 : 2
11.05.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
2 : 2
07.10.2007
Тоттенхэм
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Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» выглядит явным фаворитом встречи, особенно с учетом своей стабильности на домашнем стадионе. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, атакующий потенциал команды, во главе с Мохамедом Салахом, делает еe одной из самых опасных в Премьер-лиге.

«Тоттенхэм» страдает от оборонительных проблем и не может похвастаться хорошими результатами на выезде. Несмотря на то, что команда может забить, ей будет очень трудно остановить атакующую мощь «Ливерпуля».

Наиболее вероятный исход матча – победа «Ливерпуля», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

Рекомендации:

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.50

1.25
Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.25
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль
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