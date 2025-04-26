27 апреля 2025 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм». Команды находятся в разных состояниях, и эта игра обещает быть увлекательной.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в Премьер-лиге, набрав 79 очков после 33 туров. Команда Юргена Клоппа остается лучшей атакующей силой турнира, забив 75 голов. В последних 5 матчах «Ливерпуль» забивает в среднем 1.4 гола за игру, пропустив 6 голов. Лучший бомбардир команды, Мохамед Салах, продолжает впечатлять своей формой, забив 32 гола в 47 матчах.

На своем стадионе «Ливерпуль» неизменно силен и выглядит фаворитом предстоящей встречи, тем более что в последних трех домашних играх против «Тоттенхэма» команда одержала победу.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» находится на 16-м месте с 37 очками, и их ситуация в чемпионате далека от идеала. Команда сталкивается с трудностями в обороне, пропуская в среднем 1.6 гола за матч. Однако в атаке они не безнадeжны – за последние 5 игр «Тоттенхэм» забивает в среднем 1.6 гола за матч. Лучший бомбардир клуба, Бреннан Джонсон, забил 16 голов в 45 матчах.

«Тоттенхэм» испытывает проблемы на выезде, проигрывая в трех последних матчах, что делает их положение ещe более сложным.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Ливерпуль не проигрывает в 18 из 19 последних матчей Премьер-лиги.

В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч, пропускает 1.2 гола.

Ливерпуль имеет лучшую разницу мячей в турнире (+44).

Мохамед Салах забил 32 гола в 47 матчах.

«Тоттенхэм»

Тоттенхэм проигрывает в 3 последних выездных матчах.

В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч, пропускает 1.6 гола.

В последних 8 матчах пропускает в каждом из них.

Бреннан Джонсон забил 16 голов в 45 матчах.

Личные встречи 55% (22) 20% (8) 25% (10) 80 Забитых мячей 54 2 В среднем за матч 1.35 6:3 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 3:6 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Ливерпуль 4 : 0 Тоттенхэм Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Тоттенхэм 1 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 17 тур Тоттенхэм 3 : 6 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 36 тур Ливерпуль 4 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Тоттенхэм 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 34 тур Ливерпуль 4 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Тоттенхэм 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 36 тур Ливерпуль 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 18 тур Тоттенхэм 2 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 20 тур Тоттенхэм 1 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 13 тур Ливерпуль 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 22 тур Тоттенхэм 0 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 10 тур Ливерпуль 2 : 1 Тоттенхэм Лига чемпионов, Финал Тоттенхэм 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 32 тур Ливерпуль 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Тоттенхэм 1 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 26 тур Ливерпуль 2 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Тоттенхэм 4 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур Ливерпуль 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Ливерпуль 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 3 тур Тоттенхэм 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 32 тур Ливерпуль 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Тоттенхэм 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 25 тур Ливерпуль 3 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 3 тур Тоттенхэм 0 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 32 тур Ливерпуль 4 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 16 тур Тоттенхэм 0 : 5 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 29 тур Ливерпуль 3 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 14 тур Тоттенхэм 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 24 тур Ливерпуль 0 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 5 тур Тоттенхэм 4 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 37 тур Ливерпуль 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 15 тур Тоттенхэм 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 21 тур Ливерпуль 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 1 тур Тоттенхэм 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 38 тур Ливерпуль 3 : 1 Тоттенхэм Кубок Английской лиги, 1/8 финала Тоттенхэм 4 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 11 тур Тоттенхэм 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 38 тур Тоттенхэм 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 9 тур Ливерпуль 2 : 2 Тоттенхэм

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» выглядит явным фаворитом встречи, особенно с учетом своей стабильности на домашнем стадионе. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, атакующий потенциал команды, во главе с Мохамедом Салахом, делает еe одной из самых опасных в Премьер-лиге.

«Тоттенхэм» страдает от оборонительных проблем и не может похвастаться хорошими результатами на выезде. Несмотря на то, что команда может забить, ей будет очень трудно остановить атакующую мощь «Ливерпуля».

Наиболее вероятный исход матча – победа «Ливерпуля», но с высокой вероятностью, что обе команды забьют.

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