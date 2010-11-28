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Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 28 ноября 2010
Тоттенхэм
28.11.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
65'
Д. Каррагер (АГ)
90+2'
А. Леннон
42'
М. Шкртел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
Замена
Сандро
️️️️
Д. Дефо
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Леннон
Пас отдал
П. Крауч
+2
Замена
С. Кириакос
️️️️
Д. Каррагер
Травма
Д. Каррагер
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Каррагер
Пас отдал
Л. Модрич
Пенальти не реализован!
Д. Дефо
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
Д. Н'Гог
ГОЛ! 0:1!
М. Шкртел
Желтая карточка
Д. Каррагер
Замена
С. Бассонг
️️️️
Ю. Кабуль
Травма
Ю. Кабуль
Желтая карточка
П. Кончески
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
12'
Травма
Р. ван дер Ваарт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
4-2-3-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
4
Кабуль
21
Хаттон
8
Паласиос
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
15
Крауч
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
23
Каррагер
15
Кончески
7
Кейт
6
Лейва
14
Мейрелеш
11
Родригес
89
Н'Гог
9
Торрес
4
Кабуль
4
Бассонг
4
Бассонг
4
Кабуль
Дефо
30
Сандро
30
Сандро
Дефо
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
89
Н'Гог
6
Аурелио
6
Аурелио
89
Н'Гог
23
Каррагер
16
Кириакос
16
Кириакос
23
Каррагер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Брэд Джонс
ВР
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
11
Милан Йованович
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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