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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 11 февраля 2017
Ливерпуль
11.02.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
16'
С. Мане
18'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
С. Мане
90'
+2
83'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
82'
Замена
В. Янссен
️️️️
Х. Сон
Замена
Р. Клаван
️️️️
Л. Лейва
82'
Травма
Л. Лейва
81'
78'
Желтая карточка
Э. Дайер
Замена
Э. Джан
️️️️
Ф. Коутиньо
77'
77'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Дембеле
71'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Желтая карточка
Д. Милнер
69'
68'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
К. Эриксен
67'
Желтая карточка
Г. Кейн
Желтая карточка
Ж. Матип
56'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
53'
28'
Желтая карточка
Х. Сон
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Вейналдум
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Деле Алли
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
3-3-3-1
22
Миньоле
32
Матип
6
Лейва
17
Клайн
20
Милнер
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
4-1-1-3-1
1
Льорис
2
Уокер
15
Дайер
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
6
Лейва
24
Клаван
24
Клаван
6
Лейва
10
Мане
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
10
Мане
11
Коутиньо
23
Джан
23
Джан
11
Коутиньо
24
Эриксен
4
Уинкс
4
Уинкс
24
Эриксен
8
Дембеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Дембеле
7
Сон
14
Янссен
14
Янссен
7
Сон
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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