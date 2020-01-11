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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 11 января 2020
Тоттенхэм
11.01.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
37'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
90'
+1
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Салах
81'
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
К. Эриксен
69'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Роуз
69'
61'
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
39'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
23'
Желтая карточка
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-3-1
13
Газзанига
6
Санчес
23
Алдервейрелд
5
Танганга
3
Роуз
4
Уинкс
92
Орье
7
Сон
8
Алли
7
Моура
24
Эриксен
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Робертсон
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
24
Эриксен
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
24
Эриксен
3
Роуз
9
Ламела
9
Ламела
3
Роуз
21
Окслэд-Чемберлен
10
Лаллана
10
Лаллана
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Шакири
10
Шакири
10
Салах
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Адриан
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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