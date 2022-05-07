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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 07 мая 2022
Ливерпуль
07.05.2022, суббота, 21:45
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
74'
Л. Диас
56'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
Замена
Н. Кейта
️️️️
Фабиньо
88'
85'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Фабиньо
80'
78'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:1!
Л. Диас
Пас отдал
Т. Алькантара
74'
70'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
Желтая карточка
К. Цимикас
69'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
65'
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Хендерсон
65'
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Р. Сессеньон
54'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
14
Диас
10
Мане
10
Салах
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
21
Ромеро
22
Эмерсон
30
Сессеньон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
8
Кейта
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Жота
20
Жота
14
Хендерсон
30
Сессеньон
6
Санчес
6
Санчес
30
Сессеньон
21
Кулушевски
4
Уинкс
4
Уинкс
21
Кулушевски
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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