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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 15 декабря 2013
Тоттенхэм
15.12.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 5
Завершен
Ливерпуль
18'
Л. Суарес
37'
Д. Хендерсон
73'
Д. Фланаган
82'
Л. Суарес
86'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
89'
Замена
В. Мозес
️️️️
Ф. Коутиньо
86'
ГОЛ! 0:5!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
82'
ГОЛ! 0:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Альберто
75'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Л. Лейва
73'
ГОЛ! 0:3!
Д. Фланаган
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Л. Холтби
65'
Красная карточка
Паулиньо
62'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
М. Дембеле
59'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
К. Ноутон
46'
Желтая карточка
К. Уокер
42'
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хендерсон
Замена
Л. Холтби
️️️️
Сандро
30'
Желтая карточка
М. Доусон
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛВ
30
Сандро
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мусса Дембеле
ОП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
26
Ноутон
20
Доусон
2
Уокер
30
Сандро
6
Капу
8
Дембеле
18
Паулиньо
89
Шадли
12
Леннон
9
Сольдадо
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
12
Сахо
37
Шкртел
20
Фланаган
6
Лейва
14
Хендерсон
7
Аллен
11
Коутиньо
19
Стерлинг
9
Суарес
26
Ноутон
3
Фрайерс
3
Фрайерс
26
Ноутон
30
Сандро
90
Холтби
90
Холтби
30
Сандро
8
Дембеле
25
Таунсенд
25
Таунсенд
8
Дембеле
6
Лейва
18
Альберто
18
Альберто
6
Лейва
11
Коутиньо
11
Мозес
11
Мозес
11
Коутиньо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
24
Брэд Фридель
ВР
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая)
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