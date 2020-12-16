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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 16 декабря 2020
Ливерпуль
16.12.2020, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
26'
М. Салах
90'
Р. Фирмино
33'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
90'
87'
Замена
Д. Алли
️️️️
Х. Сон
76'
Замена
С. Регилон
️️️️
С. Бергвейн
58'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Ло Чельсо
54'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
48'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
33'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
46
Уильямс
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-2-2
1
Льорис
92
Орье
23
Алдервейрелд
15
Дайер
4
Дэвис
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
20
Ло Чельсо
7
Сон
9
Кейн
34
Бергвейн
34
Бергвейн
3
Регилон
3
Регилон
34
Бергвейн
7
Сон
8
Алли
8
Алли
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
7
Моура
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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