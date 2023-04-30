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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 30 апреля 2023
Ливерпуль
30.04.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
4 : 3
Завершен
Тоттенхэм
3'
К. Джонс
5'
Л. Диас
15'
М. Салах (П)
90+4'
Д. Жота
40'
Г. Кейн
77'
Х. Сон
90+3'
Ришарлисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
90'
+5
Желтая карточка
Ришарлисон
ГОЛ! 4:3!
Д. Жота
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Ришарлисон
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Д. Милнер
90'
+1
90'
Замена
А. Данжума
️️️️
П. Порро
90'
Замена
Л. Моура
️️️️
И. Перишич
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
86'
85'
Замена
Ришарлисон
️️️️
О. Скипп
Желтая карточка
Д. Жота
81'
77'
ГОЛ! 3:2!
Х. Сон
Пас отдал
К. Ромеро
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
73'
Желтая карточка
И. Конате
70'
66'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Л. Диас
63'
Замена
Д. Жота
️️️️
Х. Эллиот
63'
52'
Желтая карточка
Х. Сон
40'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
И. Перишич
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Салах
15'
ГОЛ! 2:0!
Л. Диас
Пас отдал
К. Гакпо
5'
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
10
Эллиот
4-1-1-3-1
17
Форстер
23
Порро
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
34
Скипп
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
14
Диас
14
Хендерсон
14
Хендерсон
14
Диас
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
10
Эллиот
20
Жота
20
Жота
10
Эллиот
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
21
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
21
Кулушевски
23
Порро
7
Данжума
7
Данжума
23
Порро
5
Перишич
7
Моура
7
Моура
5
Перишич
34
Скипп
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
34
Скипп
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
Главный тренер
Райан Мэйсон
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Райан Мэйсон
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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