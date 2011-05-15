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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 15 мая 2011
Ливерпуль
15.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
9'
Р. ван дер Ваарт
56'
Л. Модрич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Замена
Н. Кранчар
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
С. Бассонг
️️️️
Д. Роуз
Травма
Д. Роуз
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Д. Фланаган
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Спиринг
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Модрич
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
+1
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
Л. Суарес
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Тоттенхэм
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
23
Каррагер
20
Фланаган
11
Родригес
8
Спиринг
6
Лейва
7
Кейт
9
Суарес
9
Кэрролл
4-2-3-1
23
Кудичини
4
Кабуль
26
Кинг
20
Доусон
3
Роуз
10
Модрич
30
Сандро
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
20
Пиенаар
15
Крауч
8
Спиринг
26
Шелви
26
Шелви
8
Спиринг
9
Кэрролл
12
Коул
12
Коул
9
Кэрролл
11
Родригес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
11
Родригес
3
Роуз
4
Бассонг
4
Бассонг
3
Роуз
20
Пиенаар
19
Кранчар
19
Кранчар
20
Пиенаар
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
8
Джейк Ливермор
ОП
15
Джон Босток
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Остались в запасе
8
Джейк Ливермор
ОП
15
Джон Босток
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая) "Россия 2" 20:20 (в записи)
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