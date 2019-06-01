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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 01 июня 2019
Тоттенхэм
01.06.2019, суббота, 22:00
Лига чемпионов, Финал
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
2'
М. Салах (П)
87'
Д. Ориги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
89'
Замена
Д. Гомес
️️️️
С. Мане
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ориги
Пас отдал
Ж. Матип
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Алли
82'
Замена
Э. Дайер
️️️️
М. Сиссоко
74'
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Уинкс
66'
62'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
58'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
ЛФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Триппьер
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
17
Сиссоко
15
Дайер
15
Дайер
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Моура
7
Моура
4
Уинкс
8
Алли
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Алли
10
Мане
2
Гомес
2
Гомес
10
Мане
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
13
Пауло Газзанига
ВР
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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