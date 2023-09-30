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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 30 сентября 2023
Тоттенхэм
30.09.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
36'
Х. Сон
90+6'
Ж. Матип (АГ)
45+4'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ж. Матип
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Алиссон
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
И. Биссума
90'
Замена
А. Велис
️️️️
Д. Мэддисон
90'
Желтая карточка
К. Ромеро
89'
Желтая карточка
И. Биссума
88'
87'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Замена
О. Скипп
️️️️
П. Сарр
83'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
И. Удогие
83'
80'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
А. Мак Аллистер
74'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
М. Салах
73'
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Гомес
73'
Замена
В. Эндо
️️️️
Л. Диас
69'
Вторая желтая
Д. Жота
Замена
М. Соломон
️️️️
Х. Сон
69'
68'
Желтая карточка
Д. Жота
65'
Желтая карточка
М. Салах
46'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Гакпо
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
В. ван Дейк
Желтая карточка
И. Удогие
45'
+3
40'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Ришарлисон
36'
26'
Красная карточка
К. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
4-2-3-1
1
Алиссон
2
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
13
Удогие
4
Дэвис
4
Дэвис
13
Удогие
29
Сарр
34
Скипп
34
Скипп
29
Сарр
28
Биссума
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
28
Биссума
7
Сон
10
Соломон
10
Соломон
7
Сон
10
Мэддисон
9
Велис
9
Велис
10
Мэддисон
2
Гомес
16
Конате
16
Конате
2
Гомес
10
Салах
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
10
Салах
14
Диас
3
Эндо
3
Эндо
14
Диас
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
3
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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