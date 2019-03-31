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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 31 марта 2019
Ливерпуль
31.03.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
16'
Р. Фирмино
90'
Т. Алдервейрелд (АГ)
70'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Замена
Д. Ловрен
️️️️
М. Салах
90'
+3
90'
+1
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Алдервейрелд
90'
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Л. Моура
80'
Желтая карточка
Л. Моура
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Хендерсон
77'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Милнер
77'
70'
ГОЛ! 1:1!
Л. Моура
Пас отдал
К. Эриксен
69'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
3
Роуз
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
10
Салах
6
Ловрен
6
Ловрен
10
Салах
20
Милнер
6
Фабиньо
6
Фабиньо
20
Милнер
14
Хендерсон
27
Ориги
27
Ориги
14
Хендерсон
7
Моура
4
Дэвис
4
Дэвис
7
Моура
6
Санчес
7
Сон
7
Сон
6
Санчес
24
Эриксен
12
Льоренте
12
Льоренте
24
Эриксен
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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